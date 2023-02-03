بن غفير يلوح بالاستقالة احتجاجاً على سياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين

لوح ما يسمى ب "وزير الامن القومي" بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير بالاستقالة من حكومة نتنياهو احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه قطاع غزة.

و أفادت القناة العبرية ال 13 بأن بن غفير هدد بالاستقالة في غضون 8 اشهر اذا لم ينجح في احداث تغيير في القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين.

و يحتج بن غفير على ما أسماه تراخي حكومة نتنياهو في الرد على التهديدات من غزة و عدم الاستماع لمطالبة و تأجيل اخلاء الخان الأحمر.

و بحسب القناة العبرية، فإن بن عفير ينتظر هذه الأشهر ليرى ما يستطيع فعله، و في حال لم يجد نفسه مؤثرا فسيذهب للقتال مع المعارضة حتى و لو كان على حساب ازمة سياسية جديدة.