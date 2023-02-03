الجبهة الشعبية: جرائم الاحتلال المتصاعدة تتطلب مواجهة موحدة و استراتيجية وطنية

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، الشهيد عبد الله قلالوة من جنين والذي استشهد برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واعتبرت الشعبيّة، أنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة إلى جانب سياسة "الإعدامات الميدانيّة" بحق أبناء شعبنا لن تتوقّف إلّا بمواجهةٍ موحّدة واستراتيجيّة وطنيّة يتفق عليها الكل الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان العنصري.

وأشارت الشعبيّة، إلى أنّ هذه الجرائم تتصاعد مع استمرار تواطؤ الإدارة الأمريكيّة ودعمها للسياسات الاستعمارية والفاشية لحكومة الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً المؤسسات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يوفرها لها القانون الدولي لمُحاسبة قادة الكيان الصهيوني، ووقف جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.