حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد قلالوة وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل الغضب بوجهه

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد الشاب، عبد الله سميح قلالوة (26 عاماً)، من مدينة جنين، والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الجمعة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن تصاعد جرائم القتل بدم بارد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سيشعل مزيداً من لهيب الغضب في وجه الاحتلال وجنوده القتلة، محملة حكومة العدو الفاشية تداعيات وقوفها وتأييدها لهذه الجرائم البشعة.

وعزّت الحركة عائلة الشهيد الكريمة وأهل جنين التي تقدم أبناءها قرابين فداء، مشيدة بأبناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون مقاومة الاحتلال.