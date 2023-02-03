مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شرق بيت لحم

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بان مستوطنون قاموا بالاعتداء على 3 مواطنين بغاز الفلفل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاركين في فعالية زراعية سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلق مستوطنون الرصاص واعتدوا على المشاركين في الفعالية التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والبلدية ومنطقة تقوع التنظيمية في منطقة "دانيان" شرق البلدة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت ورشّوا غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، جرى نقلهم إلى المستشفى.