جريمة قتل جديدة جراء إطلاق نار في الداخل المحتل

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل شاب وإصابة آخر، جراء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة بمدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

وأوضحت المصادر الطبية، أن شابين أصيبا في جريمة إطلاق نار، أحدهما في العشرينيات من عمره، وصفت جروحه بالحرجة وأقرت وفاته في مكان الجريمة، في حين وصفت إصابة الآخر بالطفيفة ونقل إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن المجتمع العربي في الداخل المحتل يشهد تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.

وحسب البيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 9 ضحايا، آخرهم القتيل في أم الفحم.