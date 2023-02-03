بالصور عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 25 مواطنًا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرقي نابلس.

وحسب المصادر المحلية، فقد أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأوضحت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وذكرت مصادر عبرية، ان قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب نابلس، فيما لم تعرف حالته بعد.

وفي قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

إلى ذلك، داهم جنود الاحتلال مدينة أريحا التي تفرض عليها حصارا عسكريا منذ سبعة أيام.

وحسب المصادر المحلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

الجدير بالذكر أن مدن الضفة المحتلة تشهد مسيرات أسبوعية خاصة في نابلس، منذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2020 رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي القرية، فضلًا عن المواجهات الاسبوعية في كفر قدوم والخليل وطولكرم.





