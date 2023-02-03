سعر غرام الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023

سعر الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على أسعار الذهب في سوريا ولقد جاءت في تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 154,533 ليرة $61.50

سعر الذهب عيار 22 141,657 ليرة $56.38

اسعار الذهب عيار 21 135,220 ليرة $53.82

اسعار الذهب عيار 18 115,902 ليرة $46.13

سعر الذهب عيار 14 90,145 ليرة $35.88

سعر الذهب عيار 12 77,267 ليرة $30.75

اسعار أوقية الذهب 4,805,980 ليرة $1,913

اسعار جنيه الذهب 1,081,758 ليرة $430.54

اسعار كيلو الذهب 154,533,135 ليرة $61,505

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول سعر الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .