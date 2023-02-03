سعر غرام الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:36 ص
03 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023
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سعر الذهب في سوريا الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على أسعار الذهب في سوريا ولقد جاءت في تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب في  سوريا الجمعة 3-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة     سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24  بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22  بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21  بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18  بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14  بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12  بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة  بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب         بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو      بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

سعر الذهب في  سوريا الجمعة 3-2-2023

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          154,533 ليرة     $61.50

سعر الذهب عيار 22           141,657 ليرة     $56.38

اسعار الذهب عيار 21          135,220 ليرة     $53.82

اسعار الذهب عيار 18          115,902 ليرة     $46.13

سعر الذهب عيار 14           90,145 ليرة       $35.88

سعر الذهب عيار 12           77,267 ليرة       $30.75

اسعار أوقية الذهب  4,805,980 ليرة  $1,913

اسعار جنيه الذهب   1,081,758 ليرة  $430.54

اسعار كيلو الذهب   154,533,135 ليرة          $61,505

سعر الذهب في  سوريا الجمعة 3-2-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

2 فبراير  154,501           135,191           115,877           90,126 77,250

1 فبراير  157,812           138,088           118,361           92,057 78,906

31 يناير  155,796           136,325           116,849           90,881 77,898

30 يناير  155,324           135,912           116,495           90,606 77,662

29 يناير  155,801           136,329           116,853           90,884 77,901

28 يناير  155,799           136,328           116,851           90,883 77,900

27 يناير  155,758           136,292           116,821           90,859 77,879

26 يناير  156,013           136,514           117,011           91,008 78,006

25 يناير  157,283           137,626           117,964           91,749 78,642

24 يناير  156,578           137,009           117,436           91,338 78,289

سعر الذهب في  سوريا الجمعة 3-2-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول سعر الذهب في  سوريا الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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