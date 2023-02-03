مصرع 17 شخصاً بحادث سير في باكستان

لقي 17 شخصاً مصرعهم في باكستان، اليوم الجمعة، في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وشاحنة في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد.

وقال مسؤول الإنقاذ في باكستان في وقت مبكر، اليوم: "إن اصطدامًا مباشرًا بين حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليلا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 راكبًا، بينهم نساء وأطفال".

وبحسب مسؤول الإنقاذ رحمت الله، فقد وقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، ونقلنا جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى في كوهات".

وكانت قد أظهرت العديد من الفيديوهات والصور التي عرضتها وسائل الإعلام الباكستانية الحافلة المدمرة.

ومن ناحيته، أعرب رئيس الوزراء المؤقت في الأقليم، عزام خان، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

جدير ذكره أنه اصطدمت حافلة ركاب، الأحد الماضي، بعامود وسقطت من أعلى جسر في إقليم بلوشستان ما أدى إلى اندلاع حريق وسقوط 40 قتيلا، حيث تنتشر حوادث المركبات المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.