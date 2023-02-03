مصرع شقيقين بجريمة إطلاق نار بالناصرة بالداخل المحتل

لقي شقيقان مصرعهما، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الناصرة بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقي الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) مصرعهما من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، بجريمة إطلاق نار وقعت في المدينة فجر اليوم.

وفي التفاصيل، وقعت الجريمة في حي الكروم، حيث أصيب شخصان بإصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش، إلا أنه أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتهما.

ويُشار إلى أنه سُجلت في المجتمع العربي بالداخل المحتل 8 جرائم قتل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي بالداخل المحتل، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعداً خطيراً في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة الصهيونية بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.