بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 3-2-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم لأداء الصلاة فيه بالرغم من حالة البرد الشديد وتساقط الأمطار.

وأعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك من خلال نصب الحواجز وتوقيف المصلين القادمين للأقصى والتدقيق في هوياتهم.

جدير ذكره أنه دعت العديد من الهيئات المقدسية، أمس الخميس، المواطنين لأداء صلاة الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.









