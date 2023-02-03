ريال مدريد يحقق فوزاً على فالنسيا

حقق فريق ريال مدريد، الليلة الماضية، فوزاً كبيراً على فالنسيا 2-صفر خلال لقاءهما على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وبهذا الفوز عاد ريال مدريد حامل اللقب الى سكة الانتصارات بعد تغلبه على فالنسيا في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسابقاً تعادل النادي الملكي سلبا مع ريال سوسييداد نهاية الأسبوع الماضي ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع غريمه برشلونة المتصدر الذي فاز الأربعاء على مضيفه ريال بيتيس 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، ليبقى الفارق بين الفريقين 5 نقاط.

وبقي فالنسيا المتعثر والذي انفصل عن مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بالتراضي في وقت سابق من هذا الأسبوع وتولى مكانه فورو غونزاليس الإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم، في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وقد سجّل هدفي ريال في الشوط الثاني كل من ماركو أسينسيو (52) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (54) في لقاء عكرته أولاً إصابة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو وخروجه في الدقيقة 36.

وبعد ذلك تم إصابة الهداف الفرنسي كريم بنزيمة في فخذه الأيمن ليترك الملعب لصالح البرازيلي رودريغو في الدقيقة 60.

وعزّز ريال سلسلة من 15 مباراة على أرضه دون خسارة أمام فالنسيا في "لا ليغا"، معادلا السلسلة الأطول أمامه والتي حققها بين عامي 1969 و1983.

ويُشار إلى أنه دخل ريال مدريد الى المباراة وهو يدرك تماما أنّ لا مجال للمزيد من لإهدار النقاط، إذ خسر نقاطا ثمينة في أربع من مبارياته السبع الأخيرة.

وبالرغم من سلبية الشوط الأول إلا أن ريال مدريد كان قريبًا في محطات عدة من انتزاع التقدم، قبل ان يتمكن أخيرًا في مطلع الشوط الثاني من هزّ شباك فالنسيا بهدفين في غضون دقيقتين، الأول عبر اسينسيو الذي سدّد كرة من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة اثر تمريرة من بنزيمة (52)، قبل ان يتبعه فينيسيوس بهدف ثان بتمريرة أيضا من الفرنسي (54).

وزادت الأمور سوءا على فالنسيا اثر طرد لاعبه البرازيلي غابريال باوليستا (72) بعد تدخله العنيف على مواطنه فينيسيوس جونيور، مما أدى الى مشاجرة بين اللاعبين، وسهل هذا الطرد مهمة ريال الذي سار بالمباراة والنقاط الثلاث الى بر الأمان.