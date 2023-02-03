هبوط أسعار الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم الجمعة 3-2-2023

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية في الأسواق، اليوم الجمعة 3-2-2023، انخفاضاً على أسعار صرفها، حيث جاء ذلك في أعقاب الارتفاع الذي حققته بداية الأسبوع الماضي والذي انتهى بالهبوط.

وتستحوذ أسعار صرف الدولار وباق يالعملات الرئيسية المتداولة في الأسواق على اهتمام شريحة كبيرة من الناس والمتابعين الذين يبحثون عنها، وما يطرأ عليها من تغييرات.

ونحرص دوماً في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد بخصوص أسعار الدولار وكافة التغييرات التي تطرأ عليها محلياً وعالمياً؛ لأهميتها لشريحة كبيرة من الناس والتجار والمستثمرين وغيرهم.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباق يالعملات في الأسواق اليوم الجمعة 3-2-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.39

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.78

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.71

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11