الطقس: تساقط لأمطار محلية وأجواء شديدة البرودة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-02-03، أن يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو باردا الى شديد البرودة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: 2023-02-04

تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو بارداُ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجاً.