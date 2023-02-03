بالفيديو.. ريال مدريد يقلص الفارق مع البرشا بانتصاره على فالنسيا بهدفين

في معقل "سانتياجو برنابيو"، سجل ريال مدريد في مرمى فالنسيا، مساء اليوم الخميس، هدفين نظيفين دون مقاب في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري الإسباني 2023، ما رفع رصيد الفريق الأول إلى 45 نقطة في المركز الثاني بترتيب "الليجا".

في الدقيقتين 52، و55 على التوالي، سجل الريال، الهدفين، عند طريق اللاعب ماركو أسينسيو، وفينيسيوس جونيور.

بالدقيقة 72، حصل لاعب فالنسيا، جابرييل باوليستا، على بطاقة الحمراء، بعد دخله على المهاجم فينيسيوس جونيور.

وبخسارة فالنسيا، تجمد رصيده عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما قلص ريال مدريد الفارق إلى 5 نقاط مع برشلونة المتصدر للمركز الأول.

اهداف ريال مدريد امام فالنسيا اليوم 3-2-2023