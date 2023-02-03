ما سعر الذهب في الأردن الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وسجلت عمليات البحث الالكترونية وبالتحديد على موقع جوجل حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري أكثر من خمسين ألفا وهو استدعى منها في وضع أسعار الذهب في الأردن ولقد جاء سعر العيار الأول عند مستوى 38.99 جنيها يوم أمس أما عن التفاصيل الجديدة فقد ارفقناها لكم في السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة علما أن الفريق يعكف يوميا في نشر تلك الاسعار كما هو الحال وعن باقي فهو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 24 عند مستوى 43.62 دينار أي ما يعادل 61.49 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 22 عند مستوى 39.99 دينار أي ما يعادل 56.37 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 21 عند مستوى 38.17 دينار أي ما يعادل 53.81 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 18 عند مستوى 32.72 دينار أي ما يعادل 46.12 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 14 عند مستوى 25.45 دينار أي ما يعادل 35.87 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 ، عيار 12 عند مستوى 21.81 دينار أي ما يعادل 30.75 دولار .

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 43.62 دينار $61.49

سعر الذهب عيار 22 39.99 دينار $56.37

اسعار الذهب عيار 21 38.17 دينار $53.81

اسعار الذهب عيار 18 32.72 دينار $46.12

سعر الذهب عيار 14 25.45 دينار $35.87

سعر الذهب عيار 12 21.81 دينار $30.75

اسعار أوقية الذهب 1,357 دينار $1,912

اسعار جنيه الذهب 305.36 دينار $430.45

اسعار كيلو الذهب 43,622 دينار $61,492

سعر الذهب في الاردن للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

ولقد متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 فبراير 44.56 38.99 33.42 25.99 22.28

31 يناير 44.00 38.50 33.00 25.66 22.00

30 يناير 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92

29 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

28 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

27 يناير 43.97 38.48 32.98 25.65 21.99

26 يناير 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

25 يناير 44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

24 يناير 44.20 38.68 33.15 25.78 22.10

23 يناير 44.05 38.55 33.04 25.70 22.03

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .