بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وعند مستوى 1,660 جنيها وصل سعر العيار الأول في تعاملات امس بالأسواق وهو مؤشر دفع المهتمين والتجار والمستهلكين في البحث على محركات الانترنت من أجل التعرف على أسعار الذهب في مصر حيث سجل ارتفاعا في محالات الصاغة ، إذ أن فريق فلسطين اليوم الاخباري قد نشر تلك الأسعار الجديدة في هذه المقالة بحث يمكن لأي شخص التعرف عليها عن استكمال قراءة باقي النصوص التي جاءت على النحو التالي :

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 24 ووصل عند مستوى بيع 1,977 وشراء 2,000

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 22وصل عند مستوى بيع 1,812 وشراء 1,833

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,730 وشراء 1,750

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,483 وشراء 1,500

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,153 وشراء 1,167

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 12 وصل عند مستوى بيع 989 وشراء 1,000

بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 الاونصة وصل عند مستوى بيع 61,489 وشراء 62,200

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,977 شراء 2,000

عيار 22 بيع 1,812 شراء 1,833

عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,750

عيار 18 بيع 1,483 شراء 1,500

عيار 14 بيع 1,153 شراء 1,167

عيار 12 بيع 989 شراء 1,000

الاونصة بيع 61,489 شراء 62,200

الجنيه الذهب بيع 13,840 شراء 14,000

الكيلو بيع 1,977,143 شراء 2,000,000

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,862 جنيه $61.49

سعر الذهب عيار 22 1,707 جنيه $56.37

اسعار الذهب عيار 21 1,629 جنيه $53.81

اسعار الذهب عيار 18 1,396 جنيه $46.12

سعر الذهب عيار 14 1,086 جنيه $35.87

سعر الذهب عيار 12 930.92 جنيه $30.75

سعر الذهب عيار 9 698.20 جنيه $23.06

اسعار أوقية الذهب 57,904 جنيه $1,912

اسعار جنيه الذهب 13,033 جنيه $430.45

اسعار كيلو الذهب 1,861,849 جنيه $61,492

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء بكم النهارده

ولقد متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 فبراير 1,897 1,660 1,423 1,106 948.39

31 يناير 1,872 1,638 1,404 1,092 935.87

30 يناير 1,860 1,628 1,395 1,085 930.14

29 يناير 1,854 1,622 1,390 1,081 926.89

28 يناير 1,853 1,621 1,390 1,081 926.34

27 يناير 1,853 1,622 1,390 1,081 926.67

26 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 928.01

25 يناير 1,871 1,637 1,403 1,091 935.56

24 يناير 1,860 1,627 1,395 1,085 929.85

23 يناير 1,855 1,623 1,391 1,082 927.55

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول بكم النهارده سعر جرام الذهب في مصر الجمعة 3-2-2023 عيار 21 و19 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .