العاهل الأردني يشدد على ضرورة وقف الخطوات "الإسرائيلية" التي تقوض حل الدولتين

أكد العاخل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدد العاهل الأردني خلال لقائه، اليوم الخميس، الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، على ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

كما شدد على الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل، القائم على حل الدولتين.

إلى ذلك، جدد الرئيس الأميركي جون بايدن، التأكيد على دعمه لحل الدولتين، مشيرًا إلى الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

وأكد بايدن على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.