سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، حيث سيرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا، والتي ارتفعت في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة .

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

وبلع سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الجمعة، حيث وصلت إلى 6800 ليرة للشراء، مقابل 6875 ليرة للبيع.

سعر اليورو الاوروبي اليوم الجمعة في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة، 7404 ليرات للشراء، و7491 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 360 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 365 ليرة سورية.