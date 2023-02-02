رابط مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 7 السابعة HD 2023 على برستيج

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مشاهدة مسلسل دكة العبيد الحلقة 7 السابعة 2023

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مسلسل دكة العبيد الحلقة 7

ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة 7 السابعة من مسلسل دكة العبيد الخليجي اليوم الجمعة على العديد من المواقع على ايجي بست ، حيث جاء ملخص حديث الحلقة الماضية التالي: إذ أنه بالرغم من إصابته، يحاول ذيب أن يحرر لافاني. يتخذ ريحان وإيزابيلا قرارا جريئا. تعيش الأمهات صراعا أليما بسبب بعدهن عن أبنائهن ، وعن قصته فقد جاءت التالي:_

قصة مسلسل دكة العبيد

وبعد ان تعرفتم على المعلومة السابقة حول الموعد ، نشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل دكة العبيد وهي: إذ تتمحور خمس حكايات مختلفة حول العبودية التي اتخذت أشكالا عديدة على مدار العصور وما زالت متفشية حول العالم، وعن أسماء الابطال فهو .

أبطال مسلسل دكة العبيد

ويشارك في مسلسل دكة العبيد عشرات من الفنانين كل من البطل فايز بن جريس وابكشا بوروال والعنود سعود وهاشم نجدي وشانون غاسكين ونيك كورنوال ونتاشا شوفاني وآخرين ، من الفنانين الذين ابدعوا في اخراج صورته النهاية .

مسلسل دكة العبيد

ولقد وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي 1 MBC على النايل سات حيث تقوم هذه الفضائية بعرض المسلسل بعد اربع وعشرون ساعة من عرضه على المنصات وهو التالي :

التردد: 11270

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ:27500

الجودة: SD :

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