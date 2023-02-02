البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

ذكرت وسائل اعلام دولية، اليوم الخميس، أن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة مجددا عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد رفع المصرف معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انجلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي تكاليف الاستدانة مجددا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.

الجدير بالذكر، أن المؤشرات في منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر، ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022