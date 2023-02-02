NOW LIVE- بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الآن HD الخميس 2-2-2023

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الآن الخميس 2-2-2023 على موقع يلا شوت وكورة لايف حيث يواجه هاذين الفريقين الإسبانيين في مواجهات منافسات الدوري الاسباني 2023 على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق الأبيض وفي هذا الاطار وبسبب عمليات الكبيرة على جوجل الشهير وأيضا على كل مواقع التواصل الاجتماعي قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع الرابط البث المباشر وهو يعرض هذه المباراة بجودة عالية بتقنية HD وبدون تقطيع او تشويش كما واستعدا منذ أيام من أجل خوض غمار هذه المواجهة التي يتابعها أكثر من عشرين مليون متفرج حول العالم .

وفي هذه المقالة التي نتحدث بها حول رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم على بي ان سبورت beIN SPORTS نشير فيها إلى تشكيلة الفريقين المتوقعة بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة ، ونشير قبل ان نبدأ في ذكر التفاصيل إلى ريال مدريد يحتل المركز الأول برصيد اثنين وأربعون نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن نادي برشلونة متصدر جدول الترتيب. قبل هذه المواجهة التي جاءت على النحو التالي :

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الآن

وعلى موقع يلا شوت ( اضغط هنا ) يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر بجودة HD و 4K ويعلق عليها المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، عبر قنوات beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium ، علما أن هذه المباراة تأتي ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني ومباراة مؤجلة منذ 14 يناير الماضي ، وعن التوقيت فقد وضعنا لكم في الفقرة الآتية:_

وفي جمهورية مصر العربية تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عند الساعة العاشرة مساءً ، وكذلك في السودان وفلسطين ولبنان ، وعند الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة السعودية والامارات وقطر وسوريا ، إذ أن المشجعين في هذه البلدان بدأوا بالاستعداد من أجل مشاهدتها .

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر

وفي هذه الفقرة ، ارفقنا لكم تشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا المتوقعة ولقد جاءت على النحو التالي:

حيث جاء في خط الهجوم كل من اللاعب : رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، وفي خط الوسط فقد جاء كل من : فيديريكو فالفيردي، توني كروس، داني سيبايوس

ولقد جاء في خط الدفاع فقد جاء التالي : ناتشو، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجير، إدواردو كامافينجا ، ويتولى في حارسة المرمى اللاعب: تيبو كورتوا .

وقبل ان نضع بين ايديكم تردد قنوات بي ان سبورت على النايل سات ، نشير إلى أن فريق فالنسيا يحتل قبل هذه المواجهة النارية المركز الرابع عشر برصيد عشرون نقطة فقط حيث حقق انتصار وحيد خلال أخر 10 مباريات ، وعن التردد فقد جاء .

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم HD

ولقد وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports 1وهي تعرض مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر وهو :

القمر الصناعي: نايل سات

معامل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

التردد: 11084

الاستقطاب: أفقي

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا الآن الخميس 2-2-2023 على موقع يلا شوت وكورة لايف نود أن نشير إلى أن الفريق يقوم في نقل احداث معظم المباريات في الدوري الاسباني وغيره .