القائد النخالة يعزي بالفقيد عليوة في جنين ويشيد بعائلة مطر المقدسية

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة "أبو طارق"، واجب التعازي والمواساة لعائلة "عليوة" الكرام، بفقيدهم الشيخ المجاهد نبيل عليوة "أبو الحسن"، الذي وافته المنية إثر مرض عضال نتيجة الإهمال الطبي خلال سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال.

وعزى القائد أبو طارق عائلة الشيخ "أبو الحسن"، مشيداً بسيرته الجهادية خلال سنوات اعتقاله ودوره الاجتماعي البارز إلى جانب إخوانه، مؤكداً ان الاحتلال المجرم يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

كما اتصل القائد النخالة بعائلة الأسير المجاهد حسام راتب مطر التي تعرض منزلها للهدم في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، مشيداً بصبر العائلة في وجه الإجرام الصهيوني، وصمود الأسير المجاهد حسام المعتقل منذ 16 عاماً، ويقضي حكماً بالمؤبد.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الأسرى والمحررين الكرام، وقوف حركة الجهاد الإسلامي بكل كوادرها وعناصرها إلى جانبهم، وفاءً لتضحياتهم العظيمة، وتكريماً لصمودهم وثباتهم على هذه الأرض المباركة رغم المحن والابتلاءات.