اعتقال شاب من مخيم الفارعة على حاجز عسكري قرب أريحا

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة أريحا.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اعتقلجنود الاحتلال الشاب قيس كمال سوالمة (23 عاما) على الحاجز المذكور، أثناء عودته من عمله.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد الحصارعلى مدينة أريحا لليوم الـ6 على التوالي، من خلال حواجز أقامتها منذ السبت الماضي على مداخلها الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.