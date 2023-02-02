بالفيديو إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال رمانة غرب مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس 2-2-2023، قرية رمانة غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، فيما اندلعت اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وأوضحت المصادر، أنه أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية :"إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر :"أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب نبيل أبو صويص محاجنة، واستولت على مركبته، كما اقتحمت مقهى يعود للمواطن حمودي أبو ساطي وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بعد احتجازهم".

وتشهد مدينة جنين اقتحامات مستمرة من جيش الاحتلال الذي يسعى لاغتيال العديد من المقاومين في مدينة جنين ومخيمها.