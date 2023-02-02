"باريس" يعلن إصابة مبابي وغيابه عن مباراة بايرن ميونخ

أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الخميس، غياب نجمه الأول كيليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبين النادي الفرنسي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ووفقاً الإعلان النادي الباريسي، فأن كليان لن يلعب أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023م يوم الثلاثاءالموافق 14 فبراير 2023.

وأمس الأربعاء، تعرض كيليان لإصابة خلال مباراة فريقه ضد مونبلييه، في الجولة 21 من عمر الدوري الفرنسي، اجبرته على مغادرة أرضية الملعب عند الدقيقة 21 من الشوط الأول.