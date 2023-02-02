من هو أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، تصدر أيمن السياري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان قرار ملكي سعودي تعينه محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة لتعرف مع بعض على السعودي أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال الدقائق الماضية عن أيمن السياري وتصدره منصات البحث والتواصل الاجتماعي.

من هو أيمن السياري

وشغل أيمن السياري منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013م إلى 2019م.

كما تقلّد مناصب عدة في "البنك المركزي السعودي"، كما تقلد منصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والمؤسسة العامة للتقاعد“، فضلاً عن توليه خلال فترة عمله في ”مؤسسة النقد العربي السعودي“ مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام في السعودية.

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أيمن السياري ويكيبيديا

واليوم الخميس 2/2/2023م، قالت وسائل إعلام سعودية " إن قراراً ملكي صدر اليوم الخميس يقضي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وتعين أيمن بن محمد بن سعود السياري بديلا عنه بمرتبة وزير.

وقبل القرار الملكي السعودي ، عين أيمن السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 18 صفر 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر 2019م.





من هو ايمن السياري السيرة الذاتية

وكان أيمن السياري قد تقلد منصب عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين.

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من هو أيمن السياري المحافظ الجديد

وفي هذه المقالة الذي جاءت تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث قوقل بحثاً عن أيمن السياري ، سنرفق لكم السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي السعودي الجديد أيمن السياري، فبعد مطالعة وبحث سنضع لكم السيرة الذاتية أيمن السياري ويكيبيديا من خلال النقاط التالية:

من هو أيمن بن محمد بن سعود السياري

الأسم كامل: أيمن بن محمد بن سعود السياري

الاسم بالإنكليزي: Ayman Mohammed Al Sayari

الجنسية: سعودي

تعليم: درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة

شهادات دولية : شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)

الحالة الاجتماعية: متزوج