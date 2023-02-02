الصحة: 224 شهيــــداً خلال العـــام الماضي في الضفة وغزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس 2-2-2023، أن عدد الشهداء في مختلف محافظات الوطن خلال العام الماضي بلغ 224 شهيداً، بينهم 53 شهيدا في قطاع غزة، و171 شهيدا في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير السنوي الخاص الصادر عنها اليوم، والذي برصد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا خلال العام الماضي، أن 53 طفلاً كانوا من بين مجموع الشهداء في العام ذاته.

وبينت أن أكثر من 10.500 مواطن فلسطيني أصيبوا خلال العام الماضي، جرى نقل 2.027 منهم إلى المستشفيات الفلسطينية (1.644 في محافظات الضفة و383 في محافظات قطاع غزة).

وقالت الوزارة: "إن 38% من مجموع الإصابات برصاص الاحتلال استهدفت الأجزاء العلوية من الجسم، و45% من الإصابات ناجمة عن الإصابة بالرصاص الحي، ما يدلل على تعمد الاحتلال إحداث أضرار جسيمة تصل إلى القتل".

وأضافت :"لم تسلم الطواقم والمنشآت الصحية من العدوان الإسرائيلي، حيث سجلت الوزارة 171 اعتداء بحق الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف خلال العام الماضي".