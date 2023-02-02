الأردن يدين هدم الاحتلال للمنازل في القدس

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إقدام الاحتلال الصهيوني على هدم عددٍ من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها اعتداء اليوم على كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة.

وحذرت الوزارة، في بيان لها، من الإقدام على تهجير الفلسطينيين من قرية الخان الأحمر، موضحة أن تهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، موضحة أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف، عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية.