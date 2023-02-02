تردد قناة آفاق العراقية HD 2023 نايل سات، تعتبر قناة افاق العراقية واحدة من افضل القنوات الاخبارية العربية وذلك لتقديمها محتوى حصري ومتنوع لأهم الاحداث المحلية والعالمية وحرصها على اهمية الخبر ومصداقيته والتي تأخذ من العاصمة العراقية بغداد مقر لها، جعل منها قناة العراق الأولي في المتابعة والمشاهدة خاصة لدي الجمهور العراقي، وهذا ما بات معروفاً خلال هذه الأيام خاصة من بداية العام الجديد 2023، هو تغيير ترددات القنوات الفضائية والتي شمل قناة افاق العراقية لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن تردد قناة افاق العراقية الجديد نايل سات2023

تردد قناة آفاق العراقية HD 2023 نايل سات

وقناة افاق العراقية يملكها رئيس مجلس وزراء العراق الاسبق نوري المالكي، وانطلق البث الفضائي الاول لقناة افاق في شهر ابريل من عام 2006، واتخذت شعار مميز لها وهو “قناة افاق .. اصالة وتنوير”.

وتقدم قناة افاق تغطية مميزة لأهم وابرز الاحداث في العراق وفي غيرها من الدول الاقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الرائعة التي تتضمن تحليل للأوضاع السياسية والاقتصادية واخبار رياضية واجتماعية.

رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يدعو مؤسسة مبدعات للتنمية والتطوير الى التصدي للمخاطر التي تهدد قيم المجتمع #قناة_افاق_الفضائية pic.twitter.com/zBlZCKzxyF — قناة آفاق الفضائية (@afaqchanneltv) February 1, 2023

نبذة عن قناة آفاق

وتقدم قناة افاق العراقية العديد من البرامج من ابرزها :" برنامج أفق الحوار ويعرض يومي الأحد والإثنين الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة بغداد ويعاد اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً, برنامج صوتك عراقي ويعرض يومي السبت والثلاثاء الساعة التاسعة مساءً ويعاد اليوم التالي العشرة صباحاً.

تردد قناة آفاق HD

كذلك :" برنامج بالتزامن ويعرض يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً ويعاد اليوم التالي الساعة الثالثة صباحاً, برنامج حديث الساعة ويعرض يومي الاثنين والخميس الساعة السادسة والنصف مساءً ويعاد اليوم التالي الساعة الرابعة فجراً".





تردد قناة افاق الفضائية2023

ونظراً للبحث الكبير والمتواصل على تردد قناة افاق العراقية الجديد 2023 نايل سات، سنرفق لكم متابعين الكرام تردد افاق العراقية الجديد 2023، فبعد رصد ومتابعة عالية من فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فقد تبين لنا أن تردد قناة افاق العراقية 2023 قد جاء على النحو التالي:

تردد قناة افاق الفضائية نايل سات