العشرات يشيعون القيادي بـ"الجهاد" نبيل عليوة في جنين

شيع عشرات كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي وذوي المرحوم الشيخ المجاهد والقيادي المحرر نبيل حسن عليوة "أبو الحسن" (65 عاماً)، ظهر اليوم الخميس، في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وكان قد توفي الشيخ أبو الحسن يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بمرض عضال بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء في سبيل الله.

وتم أداء صلاة الجنازة على المرحوم أبو الحسن في مسجد خالد ابن الوليد في الحي الشرقي وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل دفنه في مقبرة الحي الشرقي في المدينة .

ويعتبر ابو الحسن أحد رجال الحركة الأوائل في شمال الضفة المحتلة، ومن الذين واجهوا ظلم الاحتلال واعتقاله ما يقارب عقدين من الزمن صابراً محتسباً اَلام السجن وعذابات المرض، وشهدت له ميادين التربية والجهاد والإصلاح بين الناس بفضله وعطائه ومحبته.

جدير ذكره أنه دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، للمشاركة في تشييع جثمان الشيخ المجاهد والقيادي المحرر نبيل عليوة بعد صلاة الظهر غداً الخميس من مسجد خالد بن الوليد شرق مدينة جنين.