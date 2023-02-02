موقع عبري يزعُم: المقاومة بغزة واصلت ردها الليلة والجيش لم يرد

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، أنه بعدما واصلت الفصائل الفلسطينية ردها على القصف "الإسرائيلي" لم يرد الجيش.

ونقل المراسل العسكري لموقع واللا العبري امير بخبوط عن المتحدث باسم الجيش الصهيوني وهو يحاول شرح ما حدث الليلة الماضية قائلاً: "في نهاية الأمر، بينما هاجم سلاح الجو رداً على صاروخ على سديروت المقاومة الفلسطينية واصلت إطلاق الصواريخ، ولم يرد الجيش الإسرائيلي عليها".‌‌

وقال جيش العدو الصهيوني في بيان له:" رصد اطلاق 12 صاروخ من قطاع غزة فجر اليوم سقط منها 11 صاروخ في مناطق مفتوحة وانفجر احد الصواريخ في الهواء(دفاع جوي)".