تشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا والقناة الناقلة، يلتقي ريال مدريد الاسباني منافسه لحساب الجولة الـ17 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الخميس، فالنسيا وسط حضور جماهيري كبير لدعم الفريق في المباراة التي تقام على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، والتي يحتل فيها ريال مدريد مركز الثاني برصيد 42نقطة خلف المتصدر برشلونة برصيد 50 نقطة، بينما يحتل منافس ريال مدريد الليلة فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 20نقطة.

توقيت مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري

وموعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا سيكون وفقاً لتوقيت مكة المكرمة عند الساعة الحادي عشر، فيما سيكون بتوقيت القاهرة عند الساعة 10:00، وبتوقيت القدس الشريف ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا عند الساعة 10:00وبتوقيت الدوحة 10:00م.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستكون قناة بي أن سبورت القطرية صاحبة الحقوق في عرض مباريات الدوري الاسباني الممتاز على مدار أعوام، القائمة على عرض مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم، عند الساعة الـ11:00، بتوقيت قطر، وستكون عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق الرائع حفيظ دراجي.

حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وسيكون حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا الليلة، وفقاً لما أقره الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، الحكم: خافير ألبيرولا روخاس، فيما سيكون حكم الفار: دافيد خيمينيز ميديي.

تشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا

وبشأن تشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا، وفقاً لبعض الصحف الاسبانية، فان مدرب ريال مدريد انشيلوتي استقر على قائمة وتشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا،وعلى النحو التالي:

تشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو، ميليتاو، روديجر، كامافينجا.

الوسط: تشواميني، كروس، مودريتش.

الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، وبنزيما.





تشكيلة فالنسيا أمام ريال مدريد

وبشأن تشكيلة فالنسيا أمام ريال مدريد فقد قرر مدرب فالنسيا، الدخول في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

أما خط الدفاع: فولكير، كومير، سينك، وجايا.

وخط الوسط: يونس، ألميدا، كاستييخو، لينو، ولاتو.

والهجوم: كافاني.