برشلونة يُخفق في صفقة دفاعية باللحظات الأخيرة..!

أخفق فريق برشلونة الإسباني، بإتمام صفقة دفاعية، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، بسبب فارق زمني يقدر بـ18 ثانية.

وذكرت صحيفة "أس الإسبانية"، أن فريق برشلونة حاول التعاقد مع خوليان أراوخو، مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، البالغ عمره 21 عاماً مقابل 6.5 مليون دولار حتى 2026.

وأوضح برشلونة لمحطة موفيستار بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية: "لم نتمكن من تسجيله بسبب خطأ في النظام، كان الفارق 18 ثانية فقط، سنرى ما سيقوله الفيفا".

ويُشار إلى أنه لم يبرم النادي الإسباني أي صفقة كبيرة الشهر الماضي، بينما رحل المدافع هيكتور بليرين إلى سبورتنج لشبونة والمهاجم ممفيس ديباي إلى أتليتيكو مدريد.

الجدير ذكره أنه يتصدر برشلونة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.