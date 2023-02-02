بالفيديو والصور إضرابات ومسيرات احتجاجية عارمة: قرار حكومي يُشعل بيت لاهيا  

فتح قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، الذي صدر في اجتماعها الأسبوعي، القاضي بالمصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر، الباب لأهالي بيت لاهيا للاحتجاج وإعلان الغضب لاقتطاع جزء من أراضيهم لصالح القرار.

القرار الحكومي، أشعل غضباً شعبياً كبيراً في مدينة بيت لاهيا، فعم الإضراب الشامل كل مناحي الحياة، فيما عقدت قيادات مسؤولة في حركة حماس وبلدية بيت لاهيا اجتماعات متواصلة فور صدور القرار للتعبير عن رفض القرار.

وعمت الإضرابات العامة المدينة، فيما أشعل المواطنون الإطارات تعبيراً عن رفضهم للقرار، مطالبين بالتراجع عنه بشكل عاجل وفوري.





رفض البلدية القرار

وأكّدت بلدية بيت لاهيا رفضها الشديد للقرار وعدم اعترافها به، مُؤكّدةً على أحقيتها التاريخية والمجتمعية في إدارة نفوذ أراضي المدينة؛ بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية التي قدّمتها لجهات الاختصاص.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أن المستندات والوثائق المقدّمة أثبتت تبعية هذه الأراضي وإدارتها للبلدية، معبرةً عن أسفها باتخاذ القرار دون الرجوع لها، على الرغم من تحذيرها المسبق من مغبّة المساس بأراضي المدينة، لما له من أثرٍ سلبيٍ على النسيج المجتمعي والوطني.

وفي ختام بيانها، شددت البلدية على تمسكّها الكامل بنفوذ أراضي المدينة التاريخية، وأنّها ستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال القرار، ودعت لإلغائه بشكلٍ فوري.





مخاتير بلدية بيت لاهيا

فيما أعرب وجهاء ومخاتير بيت لاهيا، عن أسفهم الشديد للقرار الصادر عن لجنة العمل الحكومي باقتطاع جزء من أراضي بيت لاهيا التاريخية _أرض الآباء والأجداد _ لصالح بلديتَي (بيت حانون وأم النصر)..

وأكد المخاتير في بيان صحفي، أن أراضي بيت لاهيا هي لحمهم وعرضهم ولن يسمحوا بتمرير هذه المؤامرة، مطالبين من اتخذ القرار بالتراجع عنه فوراً، حتى لا تشتعل فتنة لن نتمكن من السيطرة عليها، مؤكدين أنه سيتم عقد لقاءات عاجلة مع الكل اللهواني للاتفاق على الخطوات التصعيدية.

https://www.facebook.com/100018817174884/videos/502292141976251 مظاهرة يتقدمها رئيس بلدية بيت لاهيا تنديدا بقرار العمل الحكومي اقتطاع أجزاء من أراضي المدينة Posted by ‎أحمد البرش‎ on Thursday, February 2, 2023



















