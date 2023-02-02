المسيرة الجهادية لفقيد فلسطين الشيخ: نبيل عليوة "أبو الحسن"

كان مخيم بلاطة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، شاهداً على ميلاد فارسه النبيل: نبيل حسن محمد عليوة في 9-7- 1957م، لعائلة كريمة من عوائل شعبنا الفلسطيني تعود جذورها إلى بلدة الشيخ مؤنس قضاء يافا المحتلة التي هجروا منها إثر النكبة عام 1948م.

مثلت عائلته نموذجاً في التضحية على طريق حرية شعبنا، فقد كان شقيقه القائد نعيم عليوة من مقاتلي الثورة الفلسطينية، وأوكلت له العديد من المهام السرية والعمليات الفدائية في الأرض المحتلة، حتى ارتقى شهيداً في 14-4-1993م، إثر عملية اغتيال بتفجير سيارته في مدينة صيدا اللبنانية مع نجله حسن البالغ ستة شهور.

تلقى الشيخ "أبو الحسن" تعليمه في مدارس المخيم، إلى أن اندلعت انتفاضة الحجارة عام 1987م، فكان من الناشطين في فعالياتها، مؤمناً بضرورة المواجهة، حتى اعتقلته قوات الاحتلال في 2-3-1993م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي 18 عاماً، بتهمة مساعدة مجموعات الفدائيين في محافظة جنين.

تعرف إلى الرعيل الأول داخل الأسر، وخاصة الشهيد المفكر نعمان طحاينة وقد تأثر به كثيراً، فكان ذلك إيذاناً بانتمائه إلى خيار الإيمان والوعي والثورة، كما كان على علاقة وطيدة بالشيخين الأسير نضال زلوم والمحرر وليد الهودلي، وصديقه الأسير الشهيد يوسف العرعير الملقب بـ"الخال"، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد في 22 يونيو 1998م.

مع انطلاقة انتفاضة الأقصى 2000م، شغل عدة مناصب تنظيمية في أكثر من موقع، وتدرج في سلم المهمات الإدارية لأسرى الحركة في عدد من سجون الاحتلال وخاصة في سجن "هداريم"، و"شطة"، و"جلبوع".

تعرض لمحنة المرض وبدأ تظهر عليه علامات الإعياء أثناء اعتقاله في عزل الرملة عام 2002م، واشتد عليه بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، رفضت إدارة السجون معالجته وتقديم العلاج له، ثم أفرج عنه بعد أن أمضى 18 عاماً، لكن المرض لم يغادر جسده، وبقي يعاني منه طوال سنوات حياته.