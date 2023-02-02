بالأسماء : الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً ممن ارتقوا بالمعتقلات

أكد نادي الاسير ان قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين "12" أسيرًا ممن ارتقوا في سجون الاحتلال ، مشيراً الى ان الاحتلال الى انه منذ أكثر من (40) يومًا على استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه .

والاسرى المحتجزة جثامينهم هم :

•الأسير الشهيد أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980.

•الأسير الشهيد عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018.

•الأسير الشهيد فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الأسير الشهيد نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الأسير الشهيد بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الأسير الشهيد سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الأسير الشهيد كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الأسير الشهيد سامي العمور محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2021.

•الأسير الشهيد داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ شهر أيار 2022.

•الأسير الشهيد محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ شهر تشرين الأول 2022.

•الأسير الشهيد ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ شهر كانون الأول 2022.

•الأسير الشهيد وديع أبو رموز محتجز جثمانه منذ 28 كانون الثاني المنصرم.