سعر الذهب في سوريا عيار 21 وعيار 24 اليوم الخميس 2/2/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:34 ص
02 فبراير 2023
سعر الذهب في سوريا عيار 21 وعيار 24 اليوم الخميس 2/2/2023
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سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، يرتفع بعد اعلان الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء رفع الفائدة بقيمة 4.75% ، مما اثر على سعر الذهب عالمياً وانعكس على سعر في سوريا ، وادى لانخفاض الدولار الامريكي ، حيث بلغ مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع، فلسطين اليوم تقدم لكم سعر الذهب في سوريا والارتفاع الذي طرأ اليوم الخميس 2/2/2023 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 

سعر جرام الذهب في سوريا عيار 24  سجل الشراء: 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا سجل الشراء :395,000 ليرة للشراء، مقابل 399,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا سجل الشراء :324,000 ليرة للشراء، مقابل 327,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا سجل الشراء :274,000 ليرة للشراء، مقابل 277,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 


سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22       بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21       بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18       بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14       بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12       بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة        بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب   بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو   بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 18

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 157,756 ليرة $62.79

سعر الذهب عيار 22  144,611 ليرة $57.56

اسعار الذهب عيار 21 138,040 ليرة $54.94

اسعار الذهب عيار 18 118,319 ليرة $47.09

سعر الذهب عيار 14  92,025 ليرة   $36.63

سعر الذهب عيار 12  78,878 ليرة   $31.39

اسعار أوقية الذهب     4,906,224 ليرة       $1,953

اسعار جنيه الذهب      1,104,322 ليرة       $439.53

اسعار كيلو الذهب      157,756,410 ليرة    $62,788

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي: 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

1 فبراير        157,812     138,088     118,361     92,057       78,906

31 يناير       155,796     136,325     116,849     90,881       77,898

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

25 يناير       157,283     137,626     117,964     91,749       78,642

24 يناير       156,578     137,009     117,436     91,338       78,289

23 يناير       156,044     136,541     117,035     91,026       78,022

وفي نهاية المقالة التيي عدها طاقم الفريق حول سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية  نتمنى ان تكون قد تعرفتم على هذه الأسعار بكل اريحية .

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