سعر الذهب في سوريا عيار 21 وعيار 24 اليوم الخميس 2/2/2023

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، يرتفع بعد اعلان الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء رفع الفائدة بقيمة 4.75% ، مما اثر على سعر الذهب عالمياً وانعكس على سعر في سوريا ، وادى لانخفاض الدولار الامريكي ، حيث بلغ مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع، فلسطين اليوم تقدم لكم سعر الذهب في سوريا والارتفاع الذي طرأ اليوم الخميس 2/2/2023 .
سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023
سعر جرام الذهب في سوريا عيار 24 سجل الشراء: 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا سجل الشراء :395,000 ليرة للشراء، مقابل 399,000 ليرة للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا سجل الشراء :324,000 ليرة للشراء، مقابل 327,000 ليرة للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا سجل الشراء :274,000 ليرة للشراء، مقابل 277,000 ليرة للبيع.
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429
عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476
عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500
عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571
عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667
عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714
الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029
الجنيه الذهب بيع 2,856,000 شراء 2,852,000
الكيلو بيع 408,000,000 شراء 407,428,571
سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم
سعر الذهب في سوريا عيار 18
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 157,756 ليرة $62.79
سعر الذهب عيار 22 144,611 ليرة $57.56
اسعار الذهب عيار 21 138,040 ليرة $54.94
اسعار الذهب عيار 18 118,319 ليرة $47.09
سعر الذهب عيار 14 92,025 ليرة $36.63
سعر الذهب عيار 12 78,878 ليرة $31.39
اسعار أوقية الذهب 4,906,224 ليرة $1,953
اسعار جنيه الذهب 1,104,322 ليرة $439.53
اسعار كيلو الذهب 157,756,410 ليرة $62,788
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24
كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906
31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898
30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662
29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901
28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900
27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879
26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006
25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642
24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289
23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022
وفي نهاية المقالة التيي عدها طاقم الفريق حول سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد تعرفتم على هذه الأسعار بكل اريحية .