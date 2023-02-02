سعر الذهب في سوريا عيار 21 وعيار 24 اليوم الخميس 2/2/2023

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، يرتفع بعد اعلان الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء رفع الفائدة بقيمة 4.75% ، مما اثر على سعر الذهب عالمياً وانعكس على سعر في سوريا ، وادى لانخفاض الدولار الامريكي ، حيث بلغ مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع، فلسطين اليوم تقدم لكم سعر الذهب في سوريا والارتفاع الذي طرأ اليوم الخميس 2/2/2023 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023

سعر جرام الذهب في سوريا عيار 24 سجل الشراء: 430,000 ليرة للشراء، مقابل 435,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا سجل الشراء :395,000 ليرة للشراء، مقابل 399,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا سجل الشراء :324,000 ليرة للشراء، مقابل 327,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا سجل الشراء :274,000 ليرة للشراء، مقابل 277,000 ليرة للبيع.



سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 18

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 157,756 ليرة $62.79

سعر الذهب عيار 22 144,611 ليرة $57.56

اسعار الذهب عيار 21 138,040 ليرة $54.94

اسعار الذهب عيار 18 118,319 ليرة $47.09

سعر الذهب عيار 14 92,025 ليرة $36.63

سعر الذهب عيار 12 78,878 ليرة $31.39

اسعار أوقية الذهب 4,906,224 ليرة $1,953

اسعار جنيه الذهب 1,104,322 ليرة $439.53

اسعار كيلو الذهب 157,756,410 ليرة $62,788

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

وفي نهاية المقالة التيي عدها طاقم الفريق حول سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 2/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد تعرفتم على هذه الأسعار بكل اريحية .