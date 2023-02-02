بالفيديو وسط دعوات مقدسية لحملة الفجر العظيم: تجدد اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

واصل عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس 2/2/2023، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة بالمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

فيما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويأتي الاقتحام، وسط دعوات المقدسين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والمشاركة الواسعة في الفجر العظيم غدًا ، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.