فيديو: أهداف مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، ثلاثية الأهلي المصري في مرمى أوكلاند سيتي كانت كفيلة وكافية بتأهله إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث يطمح الأهلي لمواصلة مسيرته في البطولة المهمة ومحاولة الظفر بها لأول مرة في تاريخه، إذ إن الفوز على نظيره أوكلاند سيتي كان بمثابة دفعة قوية معنوية للمشي قدما تجاه اللقب، على الرغم من الأندية القوية المشاركة في البطولة أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا 2022، الذي بحوزته 5 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ملخص مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم يوتيوب

ملخص مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم يوتيوب، انطلقت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين، ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة طنجة المغربية، التي انتهت بثلاثية للأهلي سجلها النجم حسين الشحات في الدقيقة 47، أما الهدف الثاني فسجله ومحمد شريف في الدقيقة، أما الهدف الثالث جاء بتوقيع 56 بيرسي تاو في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ولمن فاته مشاهدة المباراة كاملة، يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو: أهداف مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، وكذلك سنضيف أيضا ملخص مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بدقائق قليلة على يوتيوب وتويتر.

🔴| أشياء لم يفعلها إلا رونالدو وميسي وجاريث بيل 🔝.. لاعبنا حسين الشحات يحتفل بالتسجيل في ثلاتة نسخ لبطولة كأس العالم للأندية😍🥷👏#كأس_العالم_للأندية#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WFByOuE3o0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 2, 2023

ملخص مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية تويتر

ملخص مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية تويتر، بعد أن فاز الأهلي المصري على نظيره أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2023 بثلاثية نظيفة، فإن الأهلي من المقرر أن يواجه نادي سياتل الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية لعام 2023، وهي مباراة صعبة كون الأهلي المصري سيقابل بطل أمريكا الجنوبية، لكّن أبناء المدرب السوسيري كريستيان كولر، سيحاول تخطي العقبة البرازيلية والتحليق بعيداً في البطولة.

جوووووووووول 🗣 بيرسي تاو يعزز تقدم فريقنا بالهدف الثالث #يلاياأهلي pic.twitter.com/cMBJ3q1SXf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2023

جووووووول 🗣 حسين الشحات يسجل الهدف الأول لفريقنا#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/eS5tkQIbFl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 1, 2023

أهداف الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم- ملخص الأهلي وأوكلاند سيتي

أهداف الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم- ملخص الأهلي وأوكلاند سيتي، على الرغم من شعبية النادي الأهلي الجارفة على مستوى مصر والطن العربي وقارة إفريقيا، إلا إن هناك عدد كبير من الجماهير لم يتسنى لهم مشاهدة المباراة بسبب ظروف لديهم أو أوقاتهم لم تسعفهم على مشاهدة المباراة، لذلك سنرفق لهم ملخص الأهلي وأوكلاند سيتي، حتى يتمكنوا من مشاهدة أهداف الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم، و، فيديو: أهداف مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023.