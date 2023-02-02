سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الخميس 2 فبراير 2023، بعد اعلان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، بمعدل 25 نقطة، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما دفع معظم الناس في الدول المختلفة التي تتعامل بالعملة الأمريكية في تداولاتها وتجارتها للبحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل عملتها الوطنية، وفي هذه المقالة نخصص الحديث عن، سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2-2 2023 في السوق السوداء والبنوك الرسمية، منهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر المركزي، وعند الصرافين أيضا.

كم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس عند الصرافين الآن

كم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس عند الصرافين الآن، يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، إذ إنه في الأسابيع الأخيرة سجّل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً مقابل الجنيه المصري، حيث وصل في الأيام الأخيرة سعر الدولار الواحد يساوي 30 جنيهاً في السوق السوداء والبنوك الرسمية وعند الصرافين، لكّن بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، يمكن أن يشهد سعر الدولار في مصر تغيرات، وهو ما سنوضحه خلال هذه المقالة.

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سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس، يبحث المصريون عن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر بعد رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس، نحو 31 جنيهًا مصرياً، وهو ما يعني انخفاض كبير يطرأ على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث لم يتأثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بعد رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 25 نقطة.

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تعرف على سعر الدولار في مصر بعد رفع سعر الفائدة

تعرف على سعر الدولار في مصر بعد رفع سعر الفائدة، شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يوم أمس، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 30.13 جنيهاً مصرياً، وفي المقابل استقر سعر بيع الدولار الأمريكي عند 30.23 جنيهاً مصرياً، مقابل 30.14 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، مقارنة بختام تداولات يوم أمس الأربعاء.