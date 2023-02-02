الاحتلال يقرر اقتطاع 100 مليون شيكل من أموال المقاصة

كشفت القناة الـ7 العبرية اليوم الخميس2/2/2023 ، ان "بتسلئيل سموتريتش" وزير مالية الاحتلال وقع على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وزعمت القناة ان قرار الاقتطاع من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات "200 ألف شيكل إضافية ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات".

ويشار الى ان إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينيّة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.