الاحتلال يسرق 100 مليون شيكل من أموال المقاصة

كشفت القناة الـ7 العبرية اليوم الخميس2/2/2023 ، ان "بتسلئيل سموتريتش" وزير مالية الاحتلال وقع على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وزعمت القناة ان قرار الاقتطاع من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات "200 ألف شيكل إضافية ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات".

ويشار الى ان إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينيّة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.

وتبلغ قيمة أموال المقاصة 2.2 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل مليوني دولار شهرياً، وما تشكل تقريباً ما نسبته من 68 إلى 70% من إيرادات السلطة.

وفي يوليو/ تموز 2022 صادق "الكابينت" على اقتطاع 600 مليون شيقل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة، وفي شهر شباط/ فبراير 2019، قرر (الكابينت) اقتطاع 500 مليون شيقل من أموال (المقاصة) عن الأموال التي دفعت لمخصصات الأسرى وذوي الشهداء عام 2018.

ويخشى من ان اقتطاعات الإحتلال من أموال المقاصة أن يؤثر سلباً على رواتب موظفي السلطة.

يذكر أن مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" الإسرائيلي أقر في كانون ثاني/يناير الماضي، إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ردًا على مقترح قرار اعتمدته جمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت فيه من محكمة لاهاي إبداء الرأي بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في آذار/مارس 2018 حين صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال، احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.