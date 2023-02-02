حماس تهنئ السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 ص
02 فبراير 2023
السعودية تستضيف كأس اسيا.PNG
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هنأ هشام قاسم عضو قيادة حركة حماس في الخارج الأشقاء في المملكة العربية السعودية بفوزهم باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 باعتباره إنجازاً للرياضة العربية عموما.

ودعا قاسم ويدعو لتقديم أفضل ما لدينا من مهارات وإمكانات فنية وثقافية ورياضية في هذا المحفل العالمي.

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية فازت ، أمس الأربعاء، بحق احتضان منافسات كأس آسيا 2027 لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخها.

وستستضيف السعودية هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك منذ انطلاق منافساتها عام 1956.

ويعتبر المنتخب السعودي من بين أفضل المنتخبات في تاريخ البطولة، بعدما توج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996.

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