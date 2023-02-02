 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف عدة موقع للمقاومة بالقطاع والأخيرة ترد

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، 2-2-2023، عدة مواقع للمقاومة بالمنطقة الوسطى وغرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين الييوم الإخبارية"، بأن طائرات الاحتلال الحربية اشتهدفت موقع "كتيبة 13" بمخيم المغازي وسط القطاع بحوالي 5 صواريخ أدت لوقوع أضرار في المكان المستهدف.

وأوضح مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال قامت بشن غارات على موقع "بدر" جنوب غرب مدينة غزة بعد استهدافه بصاروخ من طائرات الاستطلاع.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضاداتها الأرضية تجاه الطيران الصهيوني المُغير في أكثر من مكان بقطاع غزة.

بدورها قالت القناة 14 العبرية: "إن سلاح الجو الصهيوني يواصل قصفه لأهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ مساء أمس".

وفي أعقاب ذلك، ردت المقاومة بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات سديروت وإيبيم ونير عام في غلاف شمال قطاع غزة".

وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية في تصريح مقتضب:"تعلن كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية قبل قليل، ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما يجري من عدوان ممنهج على الأسيرات والأسرى في داخل سجون الاحتلال.