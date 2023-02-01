سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 2 فبراير 2023- سعر الدولار مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة السورية في التعاملات الصباحية الخميس 2 فبراير 2023، لدى السوق السوداء وسط أزمة حادة تعصف باقتصاد البلد الذي يعاني ويلات النزاعات الأهلية منذ 12 عاما.

وقد فقدت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 49 ليرة سورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس

وفيما لا تتوافر بيانات حديثة عن التضخم في سوريا على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء، تعود أحدث البيانات المنشورة إلى نهاية عام 2020، وتظهر تصاعد التضخم السنوي في البلاد إلى 163.1%.

ويواجه الاقتصاد السوري بالفعل مشكلات ضخمة منذ اندلاع الصراع في البلاد قبل 12 عامًا، أدت إلى تداعيات صعبة ودفعت إلى تذيل سوريا بلدان العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022 لتحل في المرتبة 113، إذ تواجه تحديات ضخمة سواء في إتاحة الغذاء أو قدرتها على شرائه ناهيك بضمان جودته واستدامته.

فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في سوريا منذ بداية الصراع عام 2011، مشيرًا إلى أن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريباً من توفير الطعام لأسرهم.

وقفزت أسعار المواد الغذائية بما يقارب من 12 ضعفًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى بلوغ سوريا المركز السادس عالميًا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي يتزايد سوء تغذية الأطفال والأمهات بسرعة لم يسبق لها مثيل، كما يعاني 2.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 6755 ليرة للشراء، و6825 ليرة للبيع، مقابل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 682.5 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7320 ليرة للشراء، و7401 ليرة للبيع، مقابل 7342 ليرة للشراء، و7424 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى 357 ليرة للشراء، و363 ليرة للبيع، مقابل 356 ليرة للشراء، و362 ليرة للبيع أمس.