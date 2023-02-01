مصرف لبنان يعتمد سعرا جديدا لعملته المحلية

قال مصرف لبنان الأربعاء، إنه حرّك سعر صرف عملته المحلية "الليرة" إلى 15 ألفا للدولار الواحد من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.

وذكر مصرف لبنان (البنك المركزي) في بيان، أن العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد، يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتزدهر في لبنان السوق السوداء للعملة، والتي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 59 ألف ليرة اليوم، بحسب بيانات منصات بيع العملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، و80 بالمئة من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200 بالمئة، بحسب خبراء.

وتوصل لبنان مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2022 إلى اتفاق مبدئي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات.