اغلاق 3 موانئ مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية بإغلاق 3 موانئ بمصر، اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت وزارة التنمية المحلية.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ"غلق ميناء برج البرلس (شمال)، وميناء العريش (شرق)، وميناء السخنة (شرق)، نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح".

وأوضحت الوزارة، أن "أغلب المحافظات الساحلية شهدت طقس غير مستقر وسقوط أمطار وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدى إلى سقوط 7 أعمدة إنارة، ونفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء".

وأعلنت أنه "نتيجة لتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تقرر استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ لدى السلطات المحلية".