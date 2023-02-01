خشية إشعالها: مصلحة السجون تعترض على قرار بن غفير بشأن المخابز

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 1/2/2023، عن مخاوف واعتراض مصلحة السجون الصهيونية على قرارات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير بشأن إغلاق المخابز.

وقالت القناة 13 العبرية: أن مصلحة السجون الإسرائيلية تعترض على قرار بن غفير إغلاق المخابز، خشية توترات داخل السجون قد تصل لإلحاق الأذى بالحراس.

وأفادت القناة، أنه في مصلحة السجون لا يفهمون جدوى خطوة الوزير وأنه في رأيهم يبدو وكأنه خطوة شعبوية أكثر من كونه خطوة تهدف للتضييق على الأسرى.

وتشهد السجون الصهيونية ثورة وتوتر شديد لتصاعد الاجراءات بحق الأسرى آخرها الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون.