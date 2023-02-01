تفاصيل وقائمة برامج شهر رمضان 2023 على قناة mbc ومواعيد عرضها، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها هي طبيعة وتفاصيل البرامج التي ستعرضها قناة ام بي سي السعودية خلال شهر رمضان المبارك 2023، فهذه القناة تحظى باهتمام بالغ لدى الملايين من المشاهدين، الأمر الذي يدفع القناة لاختيار افضل البرامج لعرضها في أكثر الأشهر متابعة للتلفاز، لذا تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على عرض تفاصيل وقائمة برامج شهر رمضان 2023 على قناة mbc ومواعيد عرضها

تفاصيل وقائمة برامج شهر رمضان 2023 على قناة mbc

وتعد مجموعة قنوات mbc المملوكة للمملكة العربية السعودية من أبرز القنوات في الوطن العربي، والتي استطاعت خلال السنوات الماضية من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي تتابع كافة برامجها والمسلسلات المعروضة عبر قنواتها المختلفة، وتبذل تلك القنوات جهودها الاختيار الأفضل للجمهور وخاصة في شهر رمضان المبارك، لذلك يتساءل المتابعون عن أبرز البرامج والمسلسلات التي سُتعرض خلال الشهر الكريم على قنوات .

قائمة برامج رمضان 2023 mbc ومواعيد العرض

انطلقت أولى حلقات كافة برامج رمضان 2023 ،والتي شهدت إقبال كبيرًا من الجمهور ونسبة

مشاهدات عالية، اذ تعرض قناة mbc مجموعة من البرامج المميز طوال شهر رمضان الكريم،

ومن أبرز تلك البرامج ما يلي:





برنامج رامز موفي ستار

دخل برنامج ”رامز موفي ستار“ الماراثون الرمضاني لبرامج رمضان 2023 ،ذلك البرنامج المثير الذي يحصد كل عام أعلى نسبة مشاهدات بين البرامج، ويقدمه النجم المثير للجدل رامز جلال، وفي هذا العام يشاركه النجم الأمريكي فاندام، جدير بالذكر ان البرنامج تم تصويره في

المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويعد هذا البرنامج الثاني لرامز جلال

الذي يصوره في السعودية بعد برنامج رامز طار عقله.

هذا ويتم عرض برنامج رامز موفي ستار على قناة أم بي سي مصر بعد الإفطار مباشرة عند

، وُي عاد على ”MBC مصر“ 00:1 بعد منتصف الليل.

برنامج بالتي هي أحسن

وهو برنامج ديني من تقديم العالم عبدالوهاب الشهري، اذ يستضيف فضيلة الدكتور محمد

العيسى للإجابة على استفسارات المشاهدين، ويناقش عدد من القضايا المجتمعية الهامة

من منظور شرعي وديني مثل الاعتدال في كافة شؤون الحياة وكذلك نبذ الطائفية وغيرها،

جدير بالذكر أن البرنامج ُي عرض على قناة ام بي سي عند الساعة الرابعة والنصف 30:4 بتوقيت السعودية.





برنامج الصدمة الموسم الرابع

تجربة اجتماعية تقوم برصد رد فعل الجمهور والمارة على عدد من المواقف التي من الممكن

أن تعترض طريقك في أي وقت، اذ تختلف ردود فعل المارة فالبعض يتفاعل مع الموقف في

سبيل حل المشكلة أو الاعتراض عليه والبعض الآخر يمر مرور الكرام دون تفاعل.

تحديد موعد برنامج الصدمة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 30:5 مسا

الساعة 3 فجرًا.

برنامج مع القرني

يقدم برنامج مع القرني الشيخ الجليل عائض القرني صاحب كتاب ”ال تحزن“، اذ يأخذ الجمهور في جولة مشوقة في رحاب الإسلام حول مفاهيم الدين الصحيحة في رحاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد أعلن الشيخ عائض القرني لجمهوره انتظرته يوميًا طوال شهر

رمضان الكريم عند الساعة 30:3 على قناة mbc.

برنامج الرواد

برنامج اجتماعي يقدمه السعودي أحمد الشقيري، اذ يقوم بالسفر الى مناطق مختلفة داخل

المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والبحرين والأردن

وغيرها، وكذلك يجو عدد من الدول الأجنبية، ويناقش خلال البرنامج تأثير عدد من المجالات

والقطاعات الحياتية في مجال ريادة الأعمال، ودور الشباب في تطوير الأعمال وبناء

المستقبل، ويتم عرض البرنامج على قناة أم بي سي األولى عند الساعة 10:6 بتوقيت

السعودية، 10:5 بتوقيت مصر.

برنامج ليالي رمضان

برنامج عائلي يقدمه الثنائي إلهام علي وخالد صقر في فترة السحور مستضيفين عدد من

الشخصيات الفينة المشهورة ويقدمون عدد من الأطباق الشهية في جو عائلي ولمة

الأصدقاء، اذ يتم عرض البرنامج قبل موعد السحور.





برنامج افطارنا غير

برنامج افطارنا غير من تقديم الشيف هال عياش، اذ تستضيف خلال البرنامج أشهر المختصين في فنون الطهي من السعودية والوطن العربي، وتتمحور فكرة البرنامج حول الوجبات خلال

الجولات السياحية داخل المملكة العربية السعودية.

برنامج وعد

برنامج وعد هو برنامج وثائقي يعمل على تغطية عدد من برامج رؤية المملكة 2030 ،ويسلط

الضوء على النتائج المتوقعة من مشاريع التطوير والتحديث في المملكة، والتي تتمحور في

قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة البحرية والاستثمار الصناعي وتحلية المياه وادارة

النفايات وغيرها من القطاعات السعودية، ويتم عرض البرنامج في تمام الساعة 10:6 بتوقيت

السعودية على ام بي سي.