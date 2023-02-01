السويد: قرود هاربة تقتل عاملاً وتسبب ضجة كبيرة

تمكنت عدة قرود من قتل عامل في حديقة حيوان سويدية، بعد أن ساقه القدر لسوء الإجراءات وخطأ بشري".

وهربت أكثر من 5 قرود من حديقة حيوان، واستطاعت قتل عامل، كان يحاول ايقافها.

وفرَ7 قرود عبر باب مفتوح، عقب أن تم إطلاق النار عليها كإجراء احترازي. وقُتل ثلاثة منها على الفور، وبعد ذلك مات قرد رابع متأثرا بجراحه.

وقالت حديقة فوروفيك للحيوانات، التي تقع على بعد 150 كيلومترا شمال ستوكهولم في تقرير للسلطات المحلية: "أولا، نسى حارس إغلاق باب أثناء العمل في حظيرة فارغة للقرود. بعد ذلك أخفق اثنان من الحراس في التأكد من إغلاق الباب قبل دخول القرود للحظيرة".

من ناحيتها، قالت مديرة الحديقة ساندرا ويلك إن هذه العوامل أدت لحدوث وضع خطير للغاية كان يمكن أن يكون خطيرا على البشر، ودفع العاملين لاستخدام أسلحة.

وأشارت إلى تشديد إجراءات العمل في مكان تواجد القرود، ومازالت التحقيقات جارية.

وأوضحت: "سوف نقوم بكل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى".